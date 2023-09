86-jähriger überlebt vier Tage in den Alpen

Bei Garmisch ist ein 86-Jähriger vier Tage lang ohne Essen und Trinken im Alpspitzgebiet umhergeirrt. Jetzt konnte er geborgen werden.

11.09.2023 | Stand: 12:30 Uhr

Am Sonntag ist ein vermisster 86-Jähriger im Alpspitzgebiet bei Garmisch-Partenkirchen gefunden worden, nachdem er zuvor vier Tage ohne Wasser und Essen umhergeirrt war. Der Mann brach am Mittwoch, 6. September zu einer Wanderung auf die Alpspitze auf, wie die Polizei mitteilte.

86-Jähriger verläuft sich bei Wanderung: Vier Tage im Wald

Am Mittwochabend telefonierte er noch mit seiner Frau und teilte ihr mit, er werde am Berg übernachten. Danach brach der Kontakt ab. In den nächsten vier Tagen verlor der Senior nach eigenen Angaben sein Handy und verlief sich im Wald. Wie Medien berichten, hatte er nichts zu essen dabei und trank aus Wasserstellen um zu überleben. Tagelang wurde nach dem Senior aus Speyer in Rheinland-Pfalz gesucht.

Garmisch-Partenkirchen: Vermisster Wanderer gefunden

Als der 86-Jährige am Sonntag eine Forststraße entdeckte, legte er sich hin, wie es weiter hieß. Dort entdeckte ihn ein Radler, der Hilfe rief. Noch bevor die Bergwacht den Mann bergen konnte, rief er seine Ehefrau an. Er kam zur Untersuchung in ein Krankenhaus. (mit dpa)

Lesen Sie auch: Alleine wandern in den Allgäuer Alpen? - So sind Sie sicher unterwegs