Bauernhof bei Garmisch brennt - eine Person verletzt

Ein Bauernhof im Kreis Garmisch-Partenkirchen fängt in der Nacht zum Mittwoch Feuer, eine Person wird verletzt. Die Tiere konnten gerettet werden.

08.02.2023 | Stand: 13:23 Uhr

Beim Brand eines Dachstuhls auf einem Bauernhof im oberbayerischen Landkreis Garmisch-Partenkirchen ist ein Bewohner leicht verletzt worden. Der 32-Jährige kam wegen des Verdachts einer Rauchgasvergiftung vorsorglich ins Krankenhaus, wie die Polizei am Mittwoch berichtete.

Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Schaden auf einen niedrigen sechsstelligen Betrag. Das Feuer brach am Dienstagabend vermutlich in der Dachgeschosswohnung in Großweil aus. Die Feuerwehr brachte die in einem angrenzenden Stall untergebrachten Tiere ins Freie. Die Brandursache war zunächst unklar.

