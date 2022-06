Zug bei Garmisch entgleist - mindestens drei Tote, viele Schwerverletzte

Bei Burgrain im Landkreis Garmisch-Partenkirchen ist heute Mittag ein Zug entgleist. Es gibt mindestens drei Tote, viele Menschen wurden verletzt.

03.06.2022 | Stand: 14:52 Uhr

Bei dem Zugunglück bei Burgrain bei Garmisch-Partenkirchen am Freitag sind mindestens drei Menschen ums Leben gekommen. Es gebe zudem zahlreiche Schwerverletzte, sagte ein Sprecher des Landratsamtes Garmisch-Partenkirchen der Deutschen Presse-Agentur. Ingesamt würden 60 Menschen mit Verletzungen behandelt, 16 davon mit schweren.

Der Regionalzug sei gegen Mittag Richtung München unterwegs gewesen. Es sei nicht ausgeschlossen, dass zum Ferienbeginn viele Schüler in der Bahn waren. Der Zug sei vermutlich entgleist, so ein Sprecher der Bundespolizei - warum, war zunächst unklar.

Drei Waggons bei Zugunglück in Garmisch umgekippt

Drei Waggons seien umgekippt. "Die Menschen werden durch die Fenster gezogen", sagte der Bundespolizei-Sprecher. Das Unglück ereignete sich gegen 12.15 Uhr im Ortsteil Burgrain in den Loisachauen. Unter den Verletzten seien "alle Altersgruppen".

Bilderstrecke

Schweres Zugunglück nahe Garmisch

1 von 4 Zahlreiche Einsatz- und Rettungskräfte sind nach einem schweren Zugunglück im Einsatz. Mindestens drei Menschen sind dabei nach Angaben der Behörden getötet worden, zahlreiche wurden verletzt. Bild: Josef Hornsteiner, dpa Zahlreiche Einsatz- und Rettungskräfte sind nach einem schweren Zugunglück im Einsatz. Mindestens drei Menschen sind dabei nach Angaben der Behörden getötet worden, zahlreiche wurden verletzt. Bild: Josef Hornsteiner, dpa 2 von 4 Zahlreiche Einsatz- und Rettungskräfte sind nach einem schweren Zugunglück im Einsatz. Mindestens drei Menschen sind dabei nach Angaben der Behörden getötet worden, zahlreiche wurden verletzt. Bild: Josef Hornsteiner, dpa Zahlreiche Einsatz- und Rettungskräfte sind nach einem schweren Zugunglück im Einsatz. Mindestens drei Menschen sind dabei nach Angaben der Behörden getötet worden, zahlreiche wurden verletzt. Bild: Josef Hornsteiner, dpa 3 von 4 Zahlreiche Einsatz- und Rettungskräfte sind nach einem schweren Zugunglück im Einsatz. Mindestens drei Menschen sind dabei nach Angaben der Behörden getötet worden, zahlreiche wurden verletzt. Bild: Josef Hornsteiner, dpa Zahlreiche Einsatz- und Rettungskräfte sind nach einem schweren Zugunglück im Einsatz. Mindestens drei Menschen sind dabei nach Angaben der Behörden getötet worden, zahlreiche wurden verletzt. Bild: Josef Hornsteiner, dpa 4 von 4 Zahlreiche Einsatz- und Rettungskräfte sind nach einem schweren Zugunglück im Einsatz. Mindestens drei Menschen sind dabei nach Angaben der Behörden getötet worden, zahlreiche wurden verletzt. Bild: Josef Hornsteiner, dpa Zahlreiche Einsatz- und Rettungskräfte sind nach einem schweren Zugunglück im Einsatz. Mindestens drei Menschen sind dabei nach Angaben der Behörden getötet worden, zahlreiche wurden verletzt. Bild: Josef Hornsteiner, dpa 1 von 4 Zahlreiche Einsatz- und Rettungskräfte sind nach einem schweren Zugunglück im Einsatz. Mindestens drei Menschen sind dabei nach Angaben der Behörden getötet worden, zahlreiche wurden verletzt. +++ dpa-Bildfunk +++ Bild: Josef Hornsteiner, dpa Zahlreiche Einsatz- und Rettungskräfte sind nach einem schweren Zugunglück im Einsatz. Mindestens drei Menschen sind dabei nach Angaben der Behörden getötet worden, zahlreiche wurden verletzt. +++ dpa-Bildfunk +++ Bild: Josef Hornsteiner, dpa

"Es ist ein großer Einsatz, der gerade läuft", sagte der Pressesprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd, Stefan Sonntag.

Zugunglück heute bei Garmisch: Bahnstrecke gesperrt

In einer ersten Stellungnahme hatte er gesagt: "Es gibt zumindest wohl Leichtverletzte." Noch sei unklar, was genau geschah und wie viele Fahrgäste sich in den Waggons befanden.

Lesen Sie auch

Wie groß wird der Ansturm durch das Neun-Euro-Ticket auf die Regionalzüge? Zusätzliche Züge ins Allgäu geplant

Die Bahnstrecke zwischen Garmisch-Partenkirchen und Oberau ist aktuell gesperrt. Züge aus Richtung München wenden vorzeitig in Oberau. Aus Richtung Mittenwald wenden die Züge vorzeitig in Garmisch-Partenkirchen. Ersatzverkehr sei in Planung, hieß es auf Twitter. (mit dpa).

Mehr Infos in Kürze.

Wieder Zugunglück in Bayern 2022

Erst im Februar hatte es in Bayern ein schweres Unglück auf Gleisen gegeben. Bei Schäftlarn südlich von München waren zwei S-Bahnen zusammengestoßen. Die beiden mit 95 Menschen besetzten Züge waren im Berufsverkehr auf eingleisiger Strecke frontal zusammengefahren. Ein Fahrgast wurde getötet, 18 Menschen wurden verletzt, sechs von ihnen schwer.

Mehr Polizei-Nachrichten aus der Region, Bayern und aus Deutschland laufend aktuell hier.