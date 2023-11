Gastronomie-Chefin zur Mehrwertsteuer: "Wir sind wirklich unter Druck"

Die Regierung prüft, die Mehrwertsteuer in der Gastronomie wieder auf 19 Prozent anzuheben. Die Folgen wären dramatisch, warnt die bayerische Gastro-Chefin.

13.11.2023 | Stand: 17:49 Uhr

Frau Inselkammer, einer neuen Studie des Ifo-Instituts zufolge geht es der Gastronomie gar nicht so schlecht. In den großen Städten seien die Umsätze um 20 Prozent gestiegen. Ihr Verband hat dagegen vor Schließungen gewarnt. Was stimmt denn nun?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.