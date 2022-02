Frau bringt in der Nacht ihr Kind auf Gehsteig zur Welt

Eine Frau hat in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ihr Kind auf einem Gehsteig in München zur Welt gebracht. So geht es den beiden inzwischen.

02.02.2022 | Stand: 10:07 Uhr

Große Aufgregung - und ein Happy End: Eine Frau hat in München auf dem Gehsteig ihr Kind zur Welt gebracht. Wie die Feuerwehr mitteilte, hatte die Frau in der Nacht zu Donnerstag wegen starker Wehen und geplatzter Fruchtblase zusammen mit ihrem Mann im Freien auf den Krankenwagen gewartet.

Baby Mia hat es besonders eilig

Noch vor Eintreffen der Sanitäter sei das Baby namens Mia aber schon gekommen. Eine Hebamme aus der Nachbarschaft war dem Paar zur Hilfe geeilt.

Mutter und Neugeborenes kommen in Klinik

Anschließend wurden die Frau und ihr Neugeborenes von einem Notarzt versorgt und kamen danach vorsorglich in eine Klinik. Mutter und Kind seien wohlauf, hieß es.

Ebenfalls kurios: Zwillinge kommen in unterschiedlichen Jahren auf die Welt

Erst vor wenigen Tagen hatte eine kuriose Geburt in den USA für Aufsehen gesorgt. In Kalifornien wurden Zwillinge an zwei verschiedenen Tagen und somit auch Jahren geboren. Sie kamen innerhalb von 15 Minuten zur Welt - und zwar genau zum Jahreswechsel. Alfredo Trujillo wurde am 31. Dezember 2021 um 23.45 Uhr geboren, seine Zwillingsschwester Aylin genau um Mitternacht am 1. Januar 2022. Für die Mutter und das Krankenhaus ist die Geburt eine kleine Sensation, wie das Krankenhaus in einer Pressemitteilung schrieb. Die Hausärztin Ana Abril Arias sagte laut Natividad Medical Center, es sei "definitiv eine der denkwürdigsten Entbindungen meiner Berufslaufbahn." Das gleiche dürfte wohl auch für die Hebamme in München gelten, die bei der Geburt von Mia spontan zur Hilfe eilte und beherzt mithalf, das Kind gesund auf die Welt zu bringen.

Auch auf lokaler Ebene gab es zuletzt Grund zur Freude: Allgäuer Kliniken verzeichneten zuletzt einen Baby-Boom. 916 Babys wuden 2021 allein in Kaufbeuren geboren. Bei der Wahl der Vornamen setzten Eltern meist auf Klassiker. Um welche es sich handelte, lesen Sie hier. (mit dpa)

