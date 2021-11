Gefälschte Impfausweise verkauft: 22-Jähriger in Erlangen festgenommen

Polizisten geben sich als Interessenten eines gefälschten Impfausweises aus und überführen den 22-Jährigen in Erlangen. Für Käufer hat das Konsequenzen.

09.11.2021 | Stand: 14:54 Uhr

Gefälschte Impfausweise hat ein 22-jähriger Mann in Erlangen zum Geschäftsmodell gemacht. Am Dienstag vergangener Woche überführte ihn die Polizei und nahm ihn fest. Das geht jetzt aus einer aktuellen Pressemitteilung hervor. Ein Zeuge wies die Polizei Ende Oktober auf einen frei zugänglichen Kanal eines Messaging-Dienstes hin, in dem gefälschte Impfausweise zum Kauf angeboten wurden.

In Zusammenarbeit mit der Generalstaatsanwaltschaft Bamberg nahmen die Beamten Kontakt zu dem Verkäufer auf und gaben sich als Interessenten aus. Der Verkäufer forderte eine Zahlung in bar und vereinbarte ein persönliches Treffen für Dienstag, 2. November, am Erlanger Hauptbahnhof.

Gefälschte Impfausweise: Zivilbeamten überführen den 22-Jährigen in der Erlanger Innenstadt

Zu dem Treffen mit den Zivilbeamten brachte der 22-Jährige nach Angaben der Polizei einen Blanko-Impfausweis mit, in den er vor Ort zwei fingierte Impfungen eintrug. Zudem klebte der Tatverdächtige gefälschte Etiketten ein und stempelte den Eintrag schließlich mittels eines ebenfalls gefälschten Stempels eines Impfzentrums ab. Nachdem der 22-Jährige sein Werk noch unleserlich als „Arzt“ unterschrieben hatte, klickten die Handschellen. Der Mann wurde vor Ort festgenommen und zur Polizeidienststelle gebracht. (Lesen Sie auch: Prozess in Bayreuth um falschen Impfausweis - Arzt weist Vorwürfe zurück)

Bei der anschließenden Durchsuchung der Wohnung des 22-Jährigen im Landkreis Erlangen-Höchstadt fanden die Beamten den persönlichen Impfausweis des Tatverdächtigen. Auch dieser enthielt gefälschte Eintragungen. Damit hatte sich der 22-Jährige bereits ein elektronisches Impfzertifikat erschlichen. Zudem stellten die Polizisten der Kripo Erlangen weitere echte Impfpässe anderer Menschen in der Wohnung fest. Diese waren laut Mitteilung bereits zur Eintragung gefälschter Daten vorbereitet worden.

Auch Käufer eines gefälschten Impfausweises machen sich strafbar

Der 22-jährige Tatverdächtige selbst äußerte sich bislang nicht zur Sache. Die Kriminalpolizei Erlangen und die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth ermitteln nun wegen des Verdachts der Urkundenfälschung.

Wie die Polizei mitteilt machen sich außerdem auch die Käufer eines gefälschten Impfausweises strafbar, wenn sie diesen als Nachweis vorlegen oder versuchen, sich ein digitales Impfzertifikat ausstellen zu lassen. In diesen Fällen wird durch die Beamten ebenfalls wegen des Verdachts der Urkundenfälschung ermittelt.

