Gefälschte Impfnachweise: Polizei durchsucht Wohnungen in ganz Süddeutschland

Großrazzia bei rund 100 Menschen. Der Verdacht: Sie sollen sich bei einem Arzt gefälschte Impfnachweise besorgt haben. Auch Blutentnahmen wurden angeordnet.

13.01.2022 | Stand: 10:05 Uhr

Schlag gegen den Umgang mit gefälschten Impfnachweisen: Seit den frühen Morgenstunden durchsuchen Polizeibeamte im bayerischen und süddeutschen Raum die Wohnungen von rund 100 Menschen. Der Verdacht: Die Beschuldigten sollen sich bei einem Arzt in Wemding in Nordschwaben Impfnachweise besorgt haben, ohne tatsächlich gegen Corona geimpft worden zu sein. Im Allgäu sind mindestens zwei Personen im Visier der Fahnder, bestätigte Polizeisprecher Markus Trieb unserer Redaktion.

Die groß angelegte Durchsuchungsaktion im bayerischen und süddeutschen Raum begann am Donnerstag gegen 6 Uhr und läuft unter Leitung der Kripo Dillingen. Beteiligt sind neben Beamten der Bereitschaftspolizei auch Kräfte anderer Bundesländer, hieß es.

Anlass der Durchsuchungen sind Ermittlungen gegen einen Arzt aus Wemding im Landkreis Donau-Ries (Nordschwaben). Dieser soll - wie berichtet - zum einen bei Patienten eine Corona-Impfung nur vorgetäuscht haben. Die betroffenen Patienten wollten sich bei dem Mediziner gegen Corona impfen lassen, bekamen von diesem aber laut Polizei aber nur eine Art Placebo gespritzt.

Zum anderen soll der Arzt vielen Menschen einen Impfnachweis ausgestellt haben, obwohl gar keine Impfung stattgefunden hatte. "Gegen diese Personen wird nun wegen Beihilfe, beziehungsweise Anstiftung zum Ausstellen unrichtiger Gesundheitszeugnisse und deren Verwendung ermittelt", sagte Polizeisprecher Trieb gegenüber der Allgäuer Zeitung.

Wer einen Impfpass, einen Genesenen-Nachweis oder Corona-Test fälscht oder gefälschte Nachweise verwendet, begeht eine Straftat. Eine entsprechende Gesetzesverschärfung trat am 24. November 2021 in Kraft. (Lesen Sie auch: Das ist der neue Corona-Bußgeldkatalog in Deutschland)

Auch Blutentnahmen bei Verdächtigen angeordnet

Die Beamten hatten bei ihren Durchsuchungen Beschlüsse des Amtsgerichts Augsburg im Gepäck. Diese umfassen neben der Beschlagnahme von Beweisstücken auch mögliche Blutentnahmen bei den Verdächtigen - zum Nachweis, dass sie trotz Impfnachweises gar nicht gegen Covid-19 geimpft sind. "Sollten die Beschuldigten sich bewusst mit gefälschten Impfnachweisen Zutritt zu Veranstaltungen verschafft haben, bei denen 2G vorgeschrieben ist, stehen auch hier Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz im Raum", hieß es bei der Polizei. Dies hätte entsprechend hohe Bußgelder zur Folge.

Wie viele Wohnungen konkret durchsucht wurden und werden, war am Donnerstagvormittag noch nicht klar. Es seien auch Anschlussdurchsuchungen möglich, hieß es. Ebenfalls noch nicht bekannt war, was von den Fahndern alles beschlagnahmt wurde. Denkbar waren hier vor allem Smartphones, auf denen gefälschte Impfnachweise gespeichert wurden.

Bei der Großrazzia handelt es sich um den bislang größten Schlag gegen den Umgang mit gefälschten Impfnachweisen in Bayern.

