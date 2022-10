Messerstecherei auf der Autobahn: 30-Jähriger wird schwer verletzt

Auf der A7 haben sich zwei Autofahrer gegenseitig so sehr bedrängt, dass sie auf einem Standstreifen bei Senden hielten. Dort zückte einer der beiden ein Messer.

10.10.2022 | Stand: 17:07 Uhr

Am Samstagnachmittag kam es zwischen dem Autobahnkreuz Hittistetten und der Ausfahrt Senden zu einem gefährlichen Messerangriff. Zuvor hatten sich laut Polizeiangaben zwei Autofahrer auf der A7 so sehr gegenseitig bedrängt, dass die Situation eskalierte.

Die Fahrer hielten auf dem Standstreifen in der Nähe der Ausfahrt Senden an. Dort stach ein 59-Jähriger laut Beamten mehrfach mit einem Messer auf den anderen Autofahrer ein.

Messerstecherei auf der A7: Hubschrauber bringt Opfer zur sofortigen Operation ins Krankenhaus

Der 30-jährige Mann wurde schwer verletzt und mit einem Hubschrauber zur sofortigen Operation in ein Krankenhaus gebracht. Auch der mutmaßliche Angreifer wurde verletzt.

Die Polizei nahm ihn daraufhin wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts und der gefährlichen Körperverletzung vorläufig fest.

59-Jähriger sticht auf Autofahrer ein: Amtsgericht Memmingen erlässt Haftbefehl

Die Staatsanwaltschaft beantragte noch am selben Tag einen Haftbefehl gegen den 59-Jährigen. Am Sonntag erließ das Amtsgericht dann den Haftbefehl. Der Tatverdächtige wurde daraufhin in die bayerische Jusitzvollzugsanstalt gebracht.

Die Polizei bittet um Hinweise

Die Kriminalpolizei Neu-Ulm bittet Zeugen um Hinweise. Gefragt sind vor allem Menschen, die die Auseinandersetzung beobachtet haben oder denen die zwei Pkw -ein blauer Golf und ein schwarzer Mercedes Geländewagen - auf dem Standstreifen am Samstagmittag kurz vor der Abfahrt Senden aufgefallen sind. Sie werden gebeten sich unter 0731-8013-0 zu melden.

