Gegen 100 Milliarden für die Bundeswehr: Ostermärsche in Bayern

In ganz Bayern haben Friedensinitiativen ihre traditionellen Ostermärsche veranstaltet. In der Landeshauptstadt München versammelten sich rund 470 Menschen.

16.04.2022 | Stand: 16:11 Uhr

"Nein zum Krieg" war etwa auf einem großen Banner zu lesen. Auf einem Plakat stand "Deeskalation" und "Nato = keine Lösung". Das Münchner Friedensbündnis hatte bereits im Vorfeld mitgeteilt, wofür die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Ostermarsches am Samstag einstehen wollten: Sie fordern einen sofortigen Waffenstillstand in der Ukraine. Falsch seien auch Waffenexporte in das Land, heißt es auf der Internet-Seite des Bündnisses. Ebenso lehnen die Veranstalter des Ostermarsches das 100-Milliarden-Euro-Paket für die Bundeswehr ab.

Auch in anderen Städten des Freistaats fanden am Samstag Ostermärsche statt, so etwa in Erlangen, wo die Polizei von etwa 160 Teilnehmerinnen und Teilnehmern ausging.