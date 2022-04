Warum hielt ein bewaffneter Mann eine Frau acht Stunden lang fest?

Ein bewaffneter Mann hielt eine Frau im Februar in Unterfranken acht Stunden lang fest. Warum er das tat, ist weiterhin unklar. Das ist bislang bekannt.

21.04.2022 | Stand: 14:30 Uhr

Etwa acht Stunden soll ein bewaffneter Mann im Februar eine Frau in Karlstadt (Landkreis Main-Spessart) als Geisel festgehalten haben: Rund zweieinhalb Monate später dauern die Ermittlungen in dem Fall an. "Die Motivlage ist unklar", teilte die Staatsanwaltschaft Würzburg mit. Der 22-Jährige soll in der Nacht vom 7. auf den 8. Februar eine damals 52-Jährige in deren Wohnung festgehalten haben. Ernsthaft verletzt wurde niemand. Nach stundenlangen Verhandlungen konnte der Mann aus Niedersachsen schließlich auf dem Dach des Mehrfamilienhauses widerstandslos festgenommen werden.

Seither sitzt er in Untersuchungshaft. Um zu klären, ob er bei der Tat womöglich schuldunfähig war, haben die Ermittler ein psychiatrisches Gutachten in Auftrag gegeben.

Mann hatte 0,5 Promille Alkohol intus

Nach seiner Festnahme war bei dem Verdächtigen noch ein Blutalkoholwert von etwa 0,5 Promille gemessen worden. "Vor diesem Hintergrund kann jedenfalls eine alkoholbedingte Enthemmung eine Rolle gespielt haben", so die Anklagebehörde. "Ob auch eine psychische Erkrankung relevant war, soll die Begutachtung ergeben." Je nachdem werde der Mann angeklagt oder eine sogenannte Antragsschrift auf ein Sicherungsverfahren eingereicht. Dabei geht es um die Unterbringung eines Beschuldigten in einer Psychiatrie.

Ein Polizeiauto steht vor einer Gasse in der Innenstadt von Karlstadt (Unterfranken). Bild: Karl-Josef Hildenbrand, dpa (Archivbild)

Der Polizei war der Mann vor der Tat bereits einmal aufgefallen, allerdings nicht wegen eines Gewalt- oder Drogendelikts. Das Verfahren sei nach Jugendstrafrecht eingestellt worden.

Spezialeinsatzkommando in Karlstadt im Einsatz

Bei dem Einsatz in Karlstadt war auch ein Spezialeinsatzkommando vor Ort. Der mit einem größeren Messer bewaffnete Mann hatte in dem Haus in der Altstadt unter anderem randaliert. Nach Eintreffen der ersten Polizeistreife bedrohte er nach damaligen Ermittlerangaben die Frau. Feuerwehr, Bergwacht und Höhenrettung wurden ebenfalls gerufen, denn die Polizei befürchtete zwischenzeitlich, der Mann könnte vom Dach stürzen.

