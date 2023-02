Geisterfahrer verursacht tödlichen Unfall auf A94

Bei einem Geisterfahrer-Unfall am Sonntagabend auf der A94 im Landkreis Altötting ist ein Mann getötet worden, mehrere Menschen wurden schwer verletzt.

05.02.2023 | Stand: 23:50 Uhr

Zu dem Verkehrsunfall kam es am Sonntag kurz vor 18 Uhr auf der A94 in Fahrtrichtung München zwischen den Anschlussstellen Neuötting und Altötting. Wie die Polizei berichtete, fuhr ein 38-jähriger Mann aus dem Landkreis Rottal-Inn aus bislang unbekannten Gründen mit seinem Pkw in falscher Fahrtrichtung auf die Autobahn auf. Wenig später prallte der Geisterfahrer frontal mit dem Wagen eines 34-jährigen Mannes aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck zusammen. Ein nachfolgender Wagen, der mit vier Personen aus der Schweiz besetzt war, kollidierte mit den Trümmerteilen aus dem Frontalzusammenstoß. Ein weiterer Pkw Audi, in dem zwei Frauen aus Polen saßen, stieß dann noch mit dem Pkw Seat des Falschfahrers zusammen.

Der Unfallverursacher (38) erlitt bei dem Verkehrsunfall lebensgefährliche Verletzungen. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der 34-Jährige zog sich bei dem Zusammenstoß tödliche Verletzungen zu und starb noch an der Unfallstelle. Seine Beifahrerin kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Die vier Personen aus der Schweiz blieben unverletzt. Die Fahrerin des polnischen Pkw Audi kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus, ihre Beifahrerin blieb unverletzt.

An allen vier beteiligten Fahrzeugen entstand Totalschaden in Höhe von etwa 100.000 Euro.

Warum der 38-Jährige zum Geisterfahrer wurde, ist unklar. Beamte der Autobahnpolizeistation Mühldorf am Inn müssen nun mit Unterstützung durch einen Sachverständigen den Unfallhergang rekonstruieren.

Die Freiwilligen Feuerwehren aus Winhöring, Töging am Inn, Neuötting, Reischach, Marktl und Marktlberg waren mit einem Großaufgebot am Unfallort, ebenso die Autobahnmeisterei. Die Sperre der A 94 in Fahrtrichtung München dauerte bis in die Nacht.