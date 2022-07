Immer wieder werden Geldautomaten im Allgäu gesprengt - So will das LKA gegen die Täter vorgehen

Geldautomatensprenger schlagen auch im Allgäu immer wieder zu. Das Landeskriminalamt Bayern will gegen die Täter vorgehen. Welche Maßnahmen im Gespräch sind.

22.07.2022 | Stand: 11:58 Uhr

Sie kommen meist in der Nacht, sind nach wenigen Minuten wieder weg und hinterlassen einen gewaltigen Schaden: Geldautomatensprenger schlagen laut dem Landeskriminalamt in Bayern und auch im Allgäu immer wieder zu. Allein im Jahr 2022 wurden bereits 15 Geldautomaten im Freistaat gesprengt und ausgeraubt.

Die Täterinnen und Täter gehen dabei meist professionell und brutal vor. Immer häufiger verwenden sie nämlich sogenannten Festsprengstoff, schrecken auch vor Automaten in Wohnkomplexen nicht zurück und werden so zu einer Gefahr für die Allgemeinheit. LKA-Präsident Harald Pickert will gemeinsam mit Vertretern der Kredit- und Versicherungswirtschaft, der Deutschen Bundesbank und der Staatsanwaltschaft den Automatensprengern den Kampf ansagen.

Geldautomatensprenger in Bayern: Kriminelle kommen meist in kleinen Gruppen mit schnellen Autos

Analysen des Landeskriminalamts haben gezeigt, dass die Geldautomatensprenger meist in kleinen Gruppen agieren und aus den Niederlanden einreisen. Meist fahren sie laut dem LKA schnelle Autos und steuern Geldautomaten an, die an Autobahnen oder Schnellstraßen liegen. Das LKA geht auch davon aus, dass für die Kriminellen eine Rolle spielt, ob ein Geldautomat fest verbaut ist oder durch bestimmte Sicherheitsvorkehrungen geschützt ist.

Diese Erkenntnisse können aus Sicht der Ermittler bei der Vorbeugung genutzt werden. Zum Austausch solcher Informationen wollen die Polizei und Banken in Bayern regelmäßigen Kontakt halten.

So gehen unsere Nachbarländer gegen Geldautomatensprenger vor

Bei einer Gesprächsrunde stellten Experten Maßnahmen vor, die Geldautomatensprengungen zukünftig verhindern könnten und bezogen sich dabei vor allem auf die Nachbarländer Deutschlands. Die Niederlande und Frankreich setzen auf Abschreckung. In beiden Ländern werden in Geldautomaten Farb- und Klebepatronen verbaut, die das Bargeld in Fall einer Explosion unbrauchbar machen. Die Erfahrung zeigte dort: Wenn die Chance auf eine erfolgreiche Tat sinkt, schreckt das selbst professionelle Banden dauerhaft ab. In den Niederlanden werden Automaten, die an besonders gefährdeten Stellen stehen zudem abgebaut.

