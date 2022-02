Geldautomat im Landkreis Eichstätt gesprengt

Mit Sprengstoff ist in der Nacht zum Freitag in Landkreis Eichstätt ein Geldautomat gesprengt worden

04.02.2022 | Stand: 09:53 Uhr

. Die unbekannten Täter flüchteten vermutlich in einem dunkelfarbigen Fahrzeug in Richtung Autobahn 9, sagte ein Sprecher des Bayerischen Landeskriminalamts am Freitag. Sprengstoffexperten seien vor Ort in Denkendorf. Über die Höhe der Beute machte das Landeskriminalamt zunächst keine Angaben. Genauere Untersuchungen des verwendeten Sprengstoffs sollen in den kommenden Tagen im Kriminaltechnischen Institut des LKA stattfinden.

Erst vor wenigen Tagen war in Memmingen ein Geldautomat am V-Markt gesprengt worden. Was Verantwortliche des Supermarkts und der Sparkasse dazu sagen, lesen Sie hier.