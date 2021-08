Geldautomat in unterfränkischer Bank gesprengt

Eine Explosion, maskierte Männer und Feuer: Drei Unbekannte haben im unterfränkischen Castell (Landkreis Kitzingen) einen Geldautomaten gesprengt.

30.08.2021 | Stand: 07:51 Uhr

Die Täter befinden sich nun mit ihrer Beute auf der Flucht, wie die Polizei am Montag mitteilte. Am frühen Montagmorgen habe ein Zeuge die Polizei über eine Explosion in einer Bankfiliale informiert. Dort seien Flammen aus dem Gebäude geschlagen. Die Polizei geht davon aus, dass drei maskierte Täter nach der Sprengung des Automaten in einem Auto flohen.

Der Brand sei von der Feuerwehr gelöscht worden, ehe er sich im Gebäude ausbreiten konnte. Die Höhe der Beute sowie die des Sachschadens werden noch ermittelt.

