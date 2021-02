Verdacht auf Korruption - Die dubiosen Geschäfte des Georg Nüßlein

Hat sich der nun abgetauchte CSU-Politiker Georg Nüßlein bestechen lassen? Rückblick auf einen Tag, der einen Schatten auf die Corona-Politik werfen könnte.

Von Uli Bachmeier, Peter Bauer, Andreas Frei, Julia Greif, Rebekka Jakob, Bernhard Junginger, Michael Lindner und Rudi Wais

25.02.2021 | Stand: 21:07 Uhr

Der Hof seines Anwesens ist vollgeparkt. So voll ist es hier sonst nur, wenn Georg Nüßlein, der passionierte Jäger, zu einer Jagd einlädt oder das traditionelle Treffen der Jungen Union im Landkreis Günzburg bei ihm stattfindet. Doch Jagd- oder Parteifreunde sind das nicht, die ihre Fahrzeuge abgestellt haben. Ermittler im Auftrag der Generalstaatsanwaltschaft München nehmen sich an diesem Vormittag das Privathaus des CSU-Bundestagsabgeordneten in Münsterhausen vor, einer Marktgemeinde bei Krumbach mit knapp 2.000 Einwohnern.