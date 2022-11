Der Ausnahmefußballer Gerd Müller wäre am Donnerstag 77 Jahre alt geworden. Seine Heimatstadt Nördlingen feiert ihren größten Sohn und setzt ihm ein Denkmal.

04.11.2022 | Stand: 08:25 Uhr

Das Abbild Gerd Müllers in Bronze ist enthüllt. Am Donnerstagabend setzte die Stadt Nördlingen dem Ausnahmefußballer ein Denkmal in Lebensgröße. Die Bevölkerung bekam die Statue zum ersten Mal zu Gesicht. Ausnahmefußballer, Fußball-Akrobat, Vorbild: Die Reden an diesem Abend zeigten mit ebendiesen Beschreibungen, warum der gebürtige Nördlinger selbst 2022 noch verehrt wird.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.