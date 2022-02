83-Jähriger tötet Ehefrau und wird freigesprochen

Ein depressiver 83-Jähriger hat seine demente Ehefrau umgebracht. Das Gericht in München hält ihn für schuldunfähig. In eine Klinik muss er aber auch nicht.

25.02.2022 | Stand: 14:49 Uhr

Das Landgericht München I hat am Freitag einen 83 Jahre alten Angeklagten wegen Schuldunfähigkeit vom Vorwurf der Tötung der Ehefrau freigesprochen. Die Strafkammer habe nicht ausschließen können, dass die Steuerungsfähigkeit des Mannes bei der Tat aufgrund einer Depression aufgehoben war, sagte ein Gerichtssprecher.

Mann von Mord an Ehefrau freigesprochen: Täter muss auch nicht in eine Klinik

Der Mann war angeklagt, seine schwer an Demenz erkrankte Ehefrau umgebracht zu haben. Im Unterschied zu vielen anderen Prozessen, in denen Angeklagte wegen einer psychischen Erkrankung schuldunfähig sind, verzichteten die Richter bei dem 83-Jährigen auch auf die Unterbringung in einer psychiatrischen Klinik. (Lesen Sie auch: Ehefrau in Schlafzimmer erwürgt - 39-Jähriger in Memmingen vor Gericht)

Von dem hoch betagten Mann gehe keine Gefahr einer erneuten Tat aus, begründete dies die Kammer. Das Urteil erging im Einklang mit der Staatsanwaltschaft und der Verteidigung.

