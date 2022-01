Mann ertrinkt in Freibad - Gericht weist Klage seiner Familie ab

Ein Familienvater war im August 2015 im Freibad in Triftern (Niederbayern) ertrunken. Nun klagte seine Familie vor dem Oberlandesgericht München - das Urteil.

20.01.2022 | Stand: 18:18 Uhr

Das Oberlandesgericht München (OLG) hat eine Schadenersatzklage nach einem tödlichen Badeunfall in einem Freibad zurückgewiesen. Die Familie eines Vaters, der im August 2015 in dem Schwimmbad im niederbayerischen Triftern ertrunken ist, ist damit auch in zweiter Instanz mit der Klage gegen den Betreiber der Freizeitanlage und den Bademeister gescheitert.

Die OLG-Richter schlossen sich vollständig der Entscheidung des Landgerichtes in Landshut an. "Eine Badeaufsicht hat nicht die Pflicht zur lückenlosen Beobachtung eines jeden Schwimmers", betonte das OLG in dem am Donnerstag verkündeten Urteil (Az. 1 U 7114/20).

Darum klagte die Familie vor Gericht

Hintergrund der Klage war, dass der Bademeister an dem Tag des Unfalls vorübergehend in sein Häuschen am Rand des Schwimmbeckens gegangen war, um Wasserproben zu nehmen. Die Kläger waren der Ansicht, dass der Aufseher bei geschätzt 350 bis 400 Badegästen, wovon sich 150 im Becken aufgehalten hätten, nicht in sein Bademeisterhäuschen hätte gehen dürfen.

Die Gegenseite argumentierte hingegen, die Durchführung anderer Tätigkeiten sei nicht grundsätzlich pflichtwidrig, wenn der Bademeister jederzeit erreichbar sei und auf Hilferufe reagieren könne. Dem schlossen sich die Richter an und sahen keine Pflichtverletzung. Ein Bademeister müsse sich nicht ständig auf dem Hochsitz am Beckenrand positionieren, auch wenn er im konkreten Fall den in der Nähe abgetauchten Verunglückten von dort besser hätte beobachten können.

Lesen Sie auch: Polizei findet Leiche eines 70-Jährigen im Bodensee - Roboter holt sie aus der Tiefe

Lesen Sie auch