Gerissene Oberleitung legt Münchner S-Bahn-Stammstrecke lahm

Am späten Montagabend ist am Münchner Ostbahnhof eine Oberleitung der S-Bahn gerissen. Die Stammstrecke war daraufhin zeitweise gesperrt.

27.09.2022 | Stand: 10:43 Uhr

In München ist am späten Montagabend eine S-Bahn-Oberleitung am Ostbahnhof abgerissen. Dadurch musste die gesamte Stammstrecke zeitweise gesperrt werden. Laut Polizei war ein abgerissenes Tragseil der Oberleitung auf eine nach Grafing fahrende S-Bahn kurz vor der Einfahrt in den Münchner Ostbahnhof gefallen. Der Zug mit etwa 400 Reisenden blieb vor dem Ostbahnhof stehen. Eine andere S-Bahn zog den Zug zum Bahnsteig, sodass alle Menschen unbeschadet aussteigen konnten. An der betroffenen Bahn entstanden Brand- und Schmorschäden. Aufgrund des Schadens, fuhren zeitweise keine S-Bahnen auf der Stammstrecke.

Oberleitung auf Münchner S-Bahn-Stammstrecke gerissen: Wiesn-Besucher an der Hackerbrücke betroffen

Auch zahlreiche Wiesn-Heimkehrer an der Hackerbrücke waren davon betroffen. Polizeibeamte leiteten die Menschen zu Fuß zum Hauptbahnhof. Dort konnten sie die Heimreise mit der U-Bahn oder dem Regionalverkehr antreten. Erst seit Dienstagmorgen, 7 Uhr, ist die gesamte Stammstrecke wieder befahrbar.

