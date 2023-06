So wird die Krebsforschung in Bayern ausgebaut

Der Verbund der Krebszentren vier bayerischer Unikliniken will Therapieerfolge beschleunigen. Auch Patienten in ländlichen Regionen sollen profitieren.

26.06.2023 | Stand: 07:42 Uhr

Krebserkrankungen nehmen zu. Hauptursache dafür ist die eigentlich erfreuliche Tatsache, dass wir Menschen immer älter werden. "Denn mit dem Alter wächst auch das Risiko für eine Tumorerkrankung“, sagt Prof. Dr. Martin Trepel, der Direktor des interdisziplinären Krebszentrums an der Universitätsklinik Augsburg. Die Behandlung von Krebs soll nun aber in Bayern massiv vorangetrieben werden: Dafür will der neue Verbund von Krebszentren der Unikliniken Würzburg, Erlangen, Regensburg und Augsburg, kurz WERA, sorgen. Denn dieser ist als eines von sechs Zentren bundesweit als Nationales Centrum für Tumorerkrankungen (NCT) ausgezeichnet worden.

