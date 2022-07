Gewinne ein Wintergrillseminar mit Fleischsommelier Matthias Endrass

27.07.2022 | Stand: 11:43 Uhr

Im kleinen Bad Hindelanger Ortsteil Bad Oberdorf ist sie versteckt, die deutsche Hoffnung auf den Metzgermeister-Weltmeister-Titel: Matthias Endrass. In vierter Generation führt der 29-jährige Allgäuer den Familienbetrieb und bringt dabei gehörig frischen Wind ins Geschäft.

Über das klassische Metzgerei-Angebot reichen seine Ideen weit hinaus. Von Dryaged-Steaks über Sous-Vide-Gerichten bis hin zu Bratwürsten, die ausschließlich mit Salz und den Kräutern aus dem eigenen Garten gewürzt werden reicht das Repertoire. „Ich möchte unser Handwerk weiterbringen und habe einfach nie aufgehört, mich weiter zu bilden“, sagt Endrass, der mit dem klassischen Bild eines Allgäuer Dorfmetzgers wenig zu tun hat. Wortreich und bester Laune erzählt der frisch gebackene Ehemann mit dunklen Haaren, Baseballkappe und sportlicher Figur von seiner Leidenschaft.

Für ihn geht's mit der Metzgernationalmannschaft um die Wurst: Matthias Endrass. Bild: Anne-Sophie Schuhwerk

Bereits in der achten Klasse war für ihn klar, dass er entweder Metzger oder Koch werden möchte. „Weit sind die beiden Berufe auch nicht auseinander“, sagt Endrass. „In unserem Haus geht es um einen respektvollen Umgang mit den Tieren, einen würdigen Tod und die Weiterverarbeitung des kompletten Tieres“, erklärt Endrass.

Als Bub war er selbst schon als Kleinhirte auf den Alpen im Oberallgäu unterwegs. Größten Wert legt er darauf, dass die Tiere beim Schlachten die vertraute Stimme ihres Bauern hören, geführt werden und keinen Stress verspüren. „Ich persönlich bin dafür, die Tiere auf der Weide zu schießen. Aber das ist leider nicht zulässig“, sagt Endrass, der in seiner Metzgerei ausschließlich Fleisch aus dem Oberallgäu und dem Bregenzer Wald verarbeitet.

An seine Lehre hängte der Bad Hindelanger nicht nur eine Meisterausbildung. Er bildete sich zum Fleischsommelier fort und gründete den Verein der deutschen Fleischsommeliere, in dem er bis heute im Vorstand ist. „Mitglied wird nur, wer die nötigen Qualifikationen hat, die Probezeit besteht und Bürgen in der Gruppe aufweisen kann“, sagt Endrass. Untereinander geben sich die Fachmänner Fortbildungen und machen Exkursionen, um besondere Fleischsorten aus dem Ausland näher kennenzulernen. „Es geht immer noch besser – unser Handwerk darf nicht in den gemütlichen Stillstand kommen“, sagt Endrass.

Lesen Sie auch

Wiedereröffnung der Metzgerei Kraus in Wertach Handwerkstradition seit 1927

Sein Engagement blieb nicht lange unbeachtet: Seit 2017 ist Endrass Mitglied im „Butcher Wolf Pack“, der deutschen Metzgermeister-Nationalmannschaft, die im kommenden März im irischen Belfast versucht, den Titel zu holen.

In drei Stunden zaubert das zehnköpfige Team dabei aus einer Rinder-, einer Lamm- und einer Schweinehälfte sowie aus drei Hühnern 120 verschiedene Produkte unter dem Motto „Tradition und Zukunft“. „Zeit für meine beiden Wintergrillseminare habe ich aber trotz Training noch“, sagt Endrass lachend. „Ich freue mich sogar schon sehr darauf.“

Das Einzige, was dem Spitzen-Metzger zum Glück noch fehlt ist aber der passende Lehrling. „Gerade wenn ich sehe, wie wenig junge Menschen sich für meinen Beruf begeistern wollen, weiß ich, warum ich mich engagieren muss.“