Kräftige Gewitter mit Hagel im Allgäu erwartet

Von Montagnachmittag bis in die Nacht hinein könnte es in Bayern ordentlich krachen: Der Wetterdienst warnt vor kräftigen Gewittern. Es droht auch Hagel.

21.06.2021 | Stand: 10:12 Uhr

Der Deutsche Wetterdienst warnt vor kräftigen Gewittern im Freistaat. Von Montagnachmittag bis in die Nacht hinein kann es vereinzelt außerdem zu Unwettern kommen, wie der DWD mitteilte. Dabei seien Sturmböen mit bis zu 100 Stundenkilometern möglich. Die größte Gefahr sieht der DWD für den Süden und die Mitte Bayerns.

Hagel bis fünf Zentimeter

Die Gewitter ziehen laut Wetterdienst von der Schweiz her auf. Es muss örtlich mit heftigem Starkregen zwischen 30 und 40 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit und mit Hagel bis fünf Zentimetern gerechnet werden. Lokal eng begrenzt kann auch extrem heftiger Starkregen über 40 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit beziehungsweise über wenige Stunden hinweg nicht ganz ausgeschlossen werden. Ab Mitternacht ziehen die Gewitter dann allmählich ostwärts ab.

Der Wetterdienst hat Unwetterwarnungen für alle Allgäuer Landkreise und kreisfreien Städte ausgesprochen.

Heftige Regenfälle in Franken in der Nacht auf Montag

In Mittel- und Oberfranken hatten in der Nacht zum Montag bereits heftige Regenfälle und Gewitter für überflutete Keller und Straßen sowie umgefallene Bäume und Sachschäden gesorgt. Allein in Oberfranken habe es knapp 60 Feuerwehreinsätze wegen des Unwetters gegeben, teilte das Polizeipräsidium Bayreuth mit.