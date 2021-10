Glasdach des Landtags undicht - Sanierung kostet fünf Millionen Euro

Das Glasdach des Plenarsaals im bayerischen Landtag ist undicht. Von April bis Dezember 2022 soll es für fünf Millionen Euro umfassend saniert werden.

27.10.2021 | Stand: 11:14 Uhr

Wegen zahlreicher undichter Stellen muss das Glasdach des Plenarsaals im bayerischen Landtag umfassend saniert werden. Im April 2022 sollen die Bauarbeiten am Dach des Plenarsaals beginnen und bis Dezember 2022 fertiggestellt sein, teilte der Landtag am Mittwoch in München mit. Die Sanierung kostet rund fünf Millionen Euro und wird von einem Büro aus Wien durchgeführt, das auch beim Bau der Glaskuppel im Berliner Reichstag beteiligt war.

Das Glasdach war erst 2005 beim Umbau des Plenarsaals eingebaut wurden. Mit dem Vertrag wird auch ein Wartungsvertrag für 21 Jahre abgeschlossen. Damit wird die Firma in Zukunft auch alle anfallenden Kontrollen und Wartungsarbeiten durchführen.

