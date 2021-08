Ein Mann ist im Landkreis Traunstein mit seinem Gleitschirm abgestürzt und gestorben.

20.08.2021 | Stand: 09:29 Uhr

Der Schirm klappte nach einem reibungslosen Start während des Fluges plötzlich zusammen, wie ein Polizeisprecher am Freitag sagte. Der 61-Jährige aus Kolbermoor stürzte aus etwa 30 Metern Höhe auf eine Wiese und verletzte sich tödlich. Die Bergwacht barg den Toten mit einem Hubschrauber.

Tödlicher Gleitschirmabsturz: Oper war Flugschüler

Der Mann war am Donnerstag am Balsberg in Unterwössen gestartet und Flugschüler der dortigen Flugschule. Ermittlungen zum Unfallhergang wurden aufgenommen.