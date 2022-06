Bei einem Gleitschirmunfall in Garmisch-Partenkirchen ist ein 66-Jähriger verletzt worden. Ein anderer Flieger verfehlte seinen Landeplatz um ein paar Meter.

02.06.2022 | Stand: 12:11 Uhr

Dabei traf er den schon gelandeten Mann mit einem Knie am Kopf, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der 66-Jährige sei bei dem Unfall am Mittwoch sofort ohnmächtig geworden. Laut Polizei erlitt er lediglich eine Gehirnerschütterung, weil er einen Helm trug.Der 37-jährige Gleitschirmflieger blieb unverletzt. Nach ersten Erkenntnissen hatte er kurz vor der Landung nochmals Auftrieb bekommen und deshalb den freien Landeplatz verfehlt.

