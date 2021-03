Gründonnerstag 2021 ist in Bayern üblicherweise kein Feiertag. Das Hin und Her in Sachen Lockdown sorgt nun für Verwirrung. Was gilt?

24.03.2021 | Stand: 13:13 Uhr

Aktualisiert am 24. März, 13 Uhr - Ist Gründonnerstag 2021 in Bayern Feiertag? Haben die Lebensmittelgeschäfte und Bäckereien offen? Woher kommt der Name und die Bedeutung des Tages? Ein Überblick über den Donnerstag vor Ostern, was an diesem gefeiert wird, und welche Bräuche und Regeln es gibt.