Mann wirft Ast nach Bahn-Mitarbeiter

Als DB-Mitarbeiter einen Mann ansprachen, der versuchte, eine abgestellte S-Bahn in Grafing bei München zu betreten, griff dieser die Mitarbeiter an.

15.03.2022 | Stand: 11:20 Uhr

In der Nacht von Montag auf Dienstag hat ein 51-Jähriger Mann in Grafing bei München Mitarbeiter der deutschen Bahn angegriffen indem er einen Holzast nach ihnen geworfen hat. Der wohnunglose Mann wollte laut Angaben der Polizei wegen der Kälte in einen auf der S-Bahnabstellung Grafing abgetstellten Zug einsteigen. Dabei wurde er von zwei Depotwachen der Deutschen Bahn angesprochen.

Mann reagiert aufgebracht und wirft mit Ast

Der 51-Jährige, der den Angaben zufolge kein Deutsch spricht, reagierte daraufhin aufgebracht und es kam zum Streit. Schließlich griff der Mann nach einem etwa 65 Zentimeter langen und etwa 12,5 Zenzimeter dicken Ast und warf diesen in Richtung der Bahnangestellten, welche er aber verfehlte. Beamte der hinzugerufenen Bundespolizei nahmen den Mann daraufhin mit ins Revier und stellten dort einen Alkoholwert von 1,6 Promille fest. Kurz darauf wurde er wieder entlassen, gegen ihn wird nun wegen versuchter Körperverletzung ermittelt.

