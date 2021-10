Zugspitzbahn kollidiert mit Fiat - Autofahrer (83) stirbt

Bei einem schweren Unfall zwischen einem Pkw und der Zugspitzbahn an einem Bahnübergang in Grainau kam für den 83-jährige Autofahrer jede Hilfe zu spät.

31.10.2021 | Stand: 18:46 Uhr

Der Autofahrer erlitt durch den Zusammenstoß so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Beamte der Polizeiinspektion Garmisch-Partenkirchen versuchen nun den Unfallhergang zu klären.

Zugspitzbahn/Grainau: Triebwagen erfasst Fiat auf Bahnübergang

Die Kollision geschah am Sonntagnachmittag gegen 14.30 Uhr an dem unbeschrankten Bahnübergang in der Straße „Waldwinkl“ in Grainau. Der 83-Jährige Grainauer war mit seinem Fiat in südlicher Richtung über den dortigen Bahnübergang gefahren und wurde vom einem Triebwagen der Bayerischen Zugspitzbahn, welcher in Richtung Garmisch-Partenkirchen unterwegs war, erfasst.

Der Fahrer erlitt tödliche Verletzungen und verstarb noch an der Unfallstelle. Der Bahnverkehr zwischen Grainau und Garmisch ist derzeit stillgelegt. Die über 100 Fahrgäste des Zuges blieben unverletzt. Der Schaffner erlitt einen Schock.

