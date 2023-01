An mehr als 41.000 Bayern WLAN-Hotspots Hotspots geht es gratis ins Netz

Der jüngste Standort für das BayernWLAN wurde am Samstag in der Marktgemeinde Konnersreuth (Landkreis Tirschenreuth) freigeschaltet.

28.01.2023 | Stand: 15:58 Uhr

Damit gibt es mittlerweile mehr als 41.000 kostenlose WLAN-Hotspots gibt es im Freistaat. Das teilte das Bayerische Finanz- und Heimatministerium mit. Über die BayernWLAN-Hotspots ist den Angaben nach kostenfreies Surfen ohne Zeit- oder Volumenbegrenzung möglich. Auch registrieren müssen sich Nutzer nicht.

BayernWLAN hat derzeit bis zu 12 Millionen Zugriffe per Monat

Jeden Monat gebe es bis zu 12 Millionen Zugriffe auf die Hotspots, heißt es in der Mitteilung. "Die Kommunen des Landkreises haben für den Aufbau von BayernWLAN-Hotspots vom Freistaat bisher insgesamt eine Zusage über insgesamt 122 500 Euro an Projektmitteln erhalten", sagte Minister Albert Füracker (CSU) in Konnersreuth.