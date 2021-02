Grazie mille! So unterstützt Schlagerstar Nino de Angelo eine Allgäuer Familie

Neue Liebe, neue Heimat, neues Lebensjahr: Schlagerstar Nino de Angelo („Jenseits von Eden“) ist jetzt ein Allgäuer.

Der Sänger feierte in dieser Woche in Kempten seinen 55. Geburtstag und schwärmte dabei über sein neues Glück. Das hat er bei der Allgäuerin Simone gefunden! „Mit ihr will ich für immer zusammenbleiben“, gestand er. Gemeinsam mit weiterer Allgäuer Prominenz veranstaltete das Paar an Ninos Geburtstag einen Benefizabend in Kempten für einen kleinen verunglückten Jungen.

Für viele über 40 war dieser Abend eine Zeitreise zurück in die Jugend, für eine Familie aus Kempten war er ein Baustein, um nach einem furchtbaren Unglück den Alltag bewältigen zu können: Sänger Nino de Angelo hat seinen 55. Geburtstag in dieser Woche nicht „Jenseits von Eden“ gefeiert, sondern im Restaurant „La Strada“ von Claudio und Tina Parrinello. Etwa 80 Gäste (darunter das Allgäuer Playmate Julia Beau) waren da um zu feiern und Gutes zu tun, denn die kompletten Einnahmen dieses Abends gehen an den Allgäuer Hilfsfonds.

Bilderstrecke

Mit dem Geld wird die Familie Wölfle aus Kempten unterstützt. Deren zweijähriger Sohn Elias war im Sommer fast ertrunken. Seitdem kämpft der tapfere Bub sich mit Hilfe seiner Eltern, seiner älteren Schwestern und vieler Unterstützer mühsam ins Leben zurück. Er ist nach vielen Wochen in Kliniken nun wieder daheim, allerdings immer noch im Wachkoma und braucht rund um die Uhr Hilfe.

Das Haus der Familie muss umgebaut werden, um den Bedürfnissen eines kleinen Jungen, der nicht mehr laufen kann und buchstäblich alles neu lernen muss, gerecht zu werden. Dafür sammelt der Allgäuer Hilfsfonds Geld – und der Abend im La Strada brachte 6.500 Euro.

Neue Liebe in Wertach

Mit „Yesterday“ erinnerte Nino de Angelo zu Beginn seines kleinen Konzertes an seine eigene Jugend, bei „Jenseits von Eden“ sangen die meisten Gäste den Text auswendig mit – und als Zugabe gab es „My way“. Ein deutsch-italienisches Geburtstagsständchen sangen die „Lamas“ ihrem Musikerkollegen, der eine neue Liebe in Wertach gefunden hat und seit einiger Zeit dort lebt.

Deshalb ist er immer mal wieder zu Gast bei den Parrinellos. Gemeinsam hatten sie die Idee, Familie Wölfe zu unterstützen. Der eine tat das mit Musik, die anderen, indem ihr Küchenteam zauberte und sie die Einnahmen des Abends spendeten. Carolin und Bernd Wölfle sagten dafür grazie mille – vielen Dank!