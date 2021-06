Greifvögel zu Besuch im Seniorenheim

Wie Greifvögel Senioren in einem Heim helfen sollen zeigt ein Projekt aus Gräfelfing bei München.

07.06.2021 | Stand: 19:57 Uhr

Greifvögel zum Anfassen: Diese besondere Erfahrung haben Bewohner des Seniorenheims St. Gisela in Gräfelfing bei München gemacht. Falkner Paul Klima brachte einen Steinadler und eine Schneeeule mit in das Heim. In dessen Außenbereich konnten die Heimbewohner sie dann bewundern und berühren. "Die Senioren sollen den Vögeln sehr nahe kommen dürfen", sagte ein Sprecher der Stiftung, die das Projekt finanzierte.

Der direkte Kontakt mit den eindrucksvollen Tieren bleibe auch Demenzpatienten lange im Gedächtnis und erfülle so auch eine therapeutische Funktion, erklärte der Sprecher. Durch die Lockerung der Corona-Regeln sind seit kurzem Veranstaltungen wie der Besuch des Falkners mit den Greifvögeln in Seniorenheimen wieder möglich.

