Ein Bauernhof steht in Apfeldorf in Flammen. Die Polizei kann erst am Folgetag mit den Ermittlungen beginnen. Das sagt der Bürgermeister zum Geschehen.

18.01.2022 | Stand: 11:27 Uhr

In Apfeldorf musste die Feuerwehr am Montagmorgen zu einem Brand ausrücken. Auf einem landwirtschaftlichen Anwesen brannte es lichterloh. Feuerwehren aus der gesamten Region rückten aus. Betroffen war ein landwirtschaftliches Anwesen im Gäßele, das im Vollbrand stand. Laut Polizeiinspektion Landsberg brach das Feuer gegen 8.45 Uhr aus.