Großeinsatz in Würzburg: Mann bedroht Nachbarn im Treppenhaus

Am Dienstagabend hat ein Mann seinen Nachbarn in Würzburg mit einer Schusswaffe bedroht. Der Vorfall löste einen Großeinsatz der Polizei aus.

26.01.2022 | Stand: 10:38 Uhr

Am späten Dienstagabend hat ein Mann seinen Nachbarn in einem Wohnhaus in Würzburg im Bereich der Weingartenstraße mit einer Schusswaffe bedroht. Wie die Polizei mitteilte, hat sich der 36-Jährige wohl durch einen Umzug im Haus gestört gefühlt. Deshalb kam es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung. Im weiteren Verlauf zog der 36-Jährige eine Schusswaffe und bedrohte seinen Nachbarn damit. Dann ging er aber wieder in seine Wohnung.

Würzburg: SEK nimmt Mann nach Bedrohung in Wohnhaus fest

Eine Vielzahl von Streifen der Polizei Würzburg und der Zentralen Einsatzdienste des Polizeipräsidiums Unterfranken begaben sich umgehend nach Eingang des Notrufes zu dem Wohnhaus. Die Beamten mussten weiter davon ausgehen, dass sich der bewaffnete Mann in seiner Wohnung befindet. Sämtliche Kontaktversuche schlugen jedoch fehl. Deshalb wurden vorsorglich ein Spezialeinsatzkommando (SEK) und die Verhandlungsgruppe hinzugezogen. Der Bereich um das Wohnhaus wurde abgesperrt.

Mehrere Waffen bei 36-Jährigem sichergestellt

Das SEK konnte den 36-Jährigen schließlich widerstandslos festnehmen. Bei einer anschließenden Durchschung seiner Wohnung stellten die Polizisten insgesamt zwei PTB-Waffen und eine Softair-Pistole sicher. Der Mann, der sich offenbar in einer psychischen Ausnahmesituation befand, wurde in ein Bezirkskrankenhaus eingewiesen.

Mehr Nachrichten aus Bayern lesen Sie hier.