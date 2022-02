Größerer Polizei-Einsatz nach sexueller Belästigung und Körperverletzung

Weil ein Mann eine 30-Jährige sexuell belästigte, wandte sie sich an die Security. Das führte zu einem Tumult .

21.02.2022 | Stand: 15:13 Uhr

In einem Lokal im Bereich der Schwanthalerstraße ist es in der Nacht von Sonntag auf Montag zu einem größeren Polizeieinsatz gekommen. Der Grund war sexuelle Belästigung mit anschließender Körperverletzung. Wie die Polizei berichtete, war eine 30-jährige Münchnerin in einem Lokal. Ein 23-Jähriger belästigte sie dort sexuell, weswegen sich die Frau an den Sicherheitsdienst der Gaststätte wandte. Daraufhin kam es laut Polizei zur Auseinandersetzung mit mehreren Beteiligten.

Festnahme löst Solidarisierungswelle gegen die Polizei aus

Erst durch ein großes Polizeiaufgebot konnte die Auseinandersetzung zwischen den anwesenden Personen aufgelöst werden. Der alkoholisierte 23-Jährige versuchte offenbar der Festnahme zu entkommen. Dann kam es zu Solidarisierungen gegenüber der Polizei, die nur durch massive Präsenz der Beamten gebrochen werden konnte. Schließlich wurde der 23-Jährige festgenommen und zur Polizei gebracht.

Er bekommt eine Anzeige wegen sexueller Belästigung, Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

Bei der Aktion wurden zwei Beamte leicht verletzt.

