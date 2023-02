Großeinsatz für Polizei: Ehestreit in Nürnberg endet tödlich

In einer Wohnung in der Nürnberger Innenstadt kam es zu einem heftigen Ehestreit. Beim Sprung aus dem dritten Stock stirbt ein 29-Jähriger.

22.02.2023 | Stand: 21:48 Uhr

Der Konflikt eines Ehepaares hat in Nürnberg einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Die Beamten gingen am Mittwochnachmittag, wenige Stunden nach dem Vorfall, davon aus, dass ein 29-Jähriger in der gemeinsamen Wohnung auf seine vier Jahre ältere Frau losgegangen sei und diese verletzt habe. Danach sei der Mann von einem Flachdach auf Höhe des dritten Stockwerks in den Innenhof gesprungen. Er erlag seinen Verletzungen. Die Frau wurde von den Einsatzkräften auf dem Gehweg angetroffen und in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Hintergründe waren zunächst unklar.

Großeinsatz in Nürnberg: Polizei widerspricht Mutmaßungen

An dem Einsatz waren neben einem Unterstützungskommando (USK) der Polizei unter anderem mehrere Polizeistreifen beteiligt. Zwischenzeitlich aufgetauchten Mutmaßungen über mögliche Schüsse widersprach die Polizei ausdrücklich. Darauf gebe es keinerlei Hinweise.