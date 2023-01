Drei Männer zünden Auto nach illegaler Spritztour an

Bei Großheirath im Landkreis Coburg haben drei Männer eine illegale Spritztour mit einem nicht zugelassenen Auto gemacht und dieses dann angezündet.

10.01.2023 | Stand: 13:16 Uhr

Drei Männer haben ein Auto nahe Großheirath (Landkreis Coburg) in einen Acker gefahren und angezündet. Die 17 Jahre und 18 Jahre alten Männer fuhren am Montagabend mit dem nicht zugelassenen Auto umher, bis der Wagen einem feuchten Feld stecken blieb, teilte die Polizei Coburg am Dienstag mit.

Dort soll das Trio das Fahrzeug, das einem der beiden 17-Jährigen gehörte, mit Brandbeschleuniger übergossen und angezündet haben. Anschließend flüchteten die drei vom Tatort, wurden aber kurze Zeit später von der Polizei aufgegriffen.

Mehr Nachrichten aus Bayern lesen Sie hier.