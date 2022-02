Grüne fordern Kirchenrichter Wolf zum Rücktritt auf

Die Grünen in bayerischen Landtag fordern den Rücktritt von Kirchenrichter Lorenz Wolf. Er habe zu sehr zugunsten der Priester entschieden.

17.02.2022 | Stand: 15:49 Uhr

Die Grünen im bayerischen Landtag fordern den Kirchenrichter Lorenz Wolf nach dem Missbrauchsgutachten des Erzbistums München und Freising zum Rücktritt von all seinen Ämtern und Mandaten auf.

"In Anbetracht Ihrer einflussreichen Stellung innerhalb der Diözesanverwaltung und der Vielzahl und Schwere der Ihnen zur Last gelegten Vorwürfe, erachten wir es als zwingend notwendig, dass Sie umgehend und vollumfänglich persönliche Konsequenzen ziehen", schreiben die Fraktionsvorsitzenden Katharina Schulze und Ludwig Hartmann in dem Brief, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.

Eine "vertrauensvolle Zusammenarbeit" mit ihm als Leiter des Katholischen Büros Bayern sei "aktuell nicht mehr vorstellbar".

Wolf ist seit 1997 Prälat, also oberster Kirchenrichter im Erzbistum München Freising

Prälat Wolf ist seit 1997 als Offizial höchster Kirchenrichter im Erzbistum München-Freising. Er leitet zudem das Katholische Büro in Bayern - die Verbindungsstelle aller Bistümer im Freistaat zur Politik - und ist Vorsitzender der Rundfunkrates des Bayerischen Rundfunks.

Die Gutachter der Kanzlei Westpfahl Spilker Wastl (WSW) halten Wolf in ihrem im Januar veröffentlichten Gutachten Fehlverhalten als Kirchenjurist beim Aufarbeiten von Fällen sexuellen Missbrauchs in der Erzdiözese vor. Konkret sprechen sie von zwölf Fällen mit "Anlass zur Kritik". Er habe zudem zu sehr zugunsten der Priester und Täter gehandelt sowie zu wenig im Sinne der Opfer und teils zu skeptisch ihnen gegenüber. (Lesen Sie auch: Der Privatsekretär von Papst Benedikt XVI. zweifelt an den Reformen und spricht von Kampagne gegen Benedikt)

Nach Missbrauchsgutachten im Erzbistum: Wolf bat Opfer um Verzeihung

Wolf hatte die Opfer sexuellen Missbrauchs Anfang Februar in einer Stellungnahme im Rundfunkrat um Verzeihung gebeten - auch für eigene Fehler: "Mein stetes Bemühen war, Täter dingfest zu machen, um sie zu bestrafen und um zukünftige Taten zu verhindern. Und meine Absicht war immer, Betroffenen beizustehen und sie zu unterstützen." Er werde "selbstverständlich zu allen Bewertungen" des Gutachtens Stellung nehmen. Der Münchner Kardinal Reinhard Marx hat ihm dafür eine Frist gesetzt, sich zeitnah zu erklären.

Seine öffentlichen Ämter lässt Wolf derzeit ruhen - doch das reicht den Grünen nicht. "Wir halten nicht nur ein "Ruhen lassen", sondern Ihren dauerhaften Rückzug aus diesen Gremien für geboten", heißt es in dem Brief. "Dass Prälat Wolf als einer der Hauptgenannten im aktuellen Gutachten seine Ämter einfach nur ruhen lassen will, ist und bleibt zu wenig. Wenn er echte Verantwortung übernehmen will, dann muss er von all seinen Ämtern zurücktreten, und zwar sofort und dauerhaft", sagte Hartmann.

