Güllefass kippt in Kurve um: 17.000 Liter Gülle laufen aus

Bei einem Unfall im Landkreis Bayreuth ist ein Güllefass umgekippt und 17.000 Liter ausgelaufen. Ein Großteil davon floß in einen nahen Bach.

22.04.2023 | Stand: 14:38 Uhr

Rund 17 000 Liter Gülle, also 17 Kubikmeter, sind bei einem Unfall am Samstag im Landkreis Bayreuth ausgelaufen - zum Großteil in einen Zufluss des Roten Mains. Ein landwirtschaftliches Fahrzeug war wegen zu hohen Tempos in einer Kurve bei Heinersreuth umgekippt, wie die Polizei berichtete. Auf dessen Anhänger war ein Güllefass, das mit Gärresten einer Biogasanlage befüllt war. Dieses Fass lief am Samstag aus.

Der Großteil der Gärreste floss in die Dühlbach, wie es weiter hieß. Weil zusätzlich Hydrauliköl auslief, errichteten die Einsatzkräfte eine Ölsperre im Fluss. Welche Umweltauswirkungen das haben wird, war zunächst noch unklar. Verletzt wurde niemand.