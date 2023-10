Fahrzeug verliert Reifen auf A8 - 22 Fahrzeuge beschädigt

Wegen eines liegen gebliebenen Reifens auf der Autobahn 8 in Schwaben sind mehrere Fahrzeuge beschädigt und zum Teil abgeschleppt worden

09.10.2023 | Stand: 08:55 Uhr

Wie die Polizei am Montag mitteilte, verlor ein zunächst unbekannter Fahrzeugführer am Samstag vermutlich wegen mangelnder Ladungssicherung einen Reifen auf der A8 bei Günzburg (Landkreis Augsburg) in Fahrtrichtung München. Der Reifen blieb den Angaben zufolge am Abend auf der mittleren Spur liegen und war in der Dunkelheit schwer sichtbar.

Fahrzeug verliert Reifen auf A8: Autos beschädigt und teils abgeschleppt

Mehrere Fahrzeuge konnten nicht mehr rechtzeitig ausweichen und fuhren über den Reifen. Mindestens 22 Fahrzeuge seien durch das Hindernis oder Teile der anderen Fahrzeuge beschädigt worden, teilte die Polizei mit. Manche Autos mussten abgeschleppt werden.

Die A8 war für etwa eineinhalb Stunden komplett gesperrt. Die Polizei konnte den Unfallverursacher zunächst nicht ermitteln.

