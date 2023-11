Lkw mit Getränkekisten kippt auf A8 um

Bei dem Unfall entstand ein Schaden in sechsstelliger Höhe. Unter anderem hatte der Lastwagen Bierkisten mit leeren Flaschen transportiert.

28.11.2023 | Stand: 15:51 Uhr

Ein mit Getränkekisten und leeren Flaschen beladener Lastwagen ist auf der Autobahn 8 im Landkreis Günzburg umgekippt. Dabei entstand ein Schaden von etwa 100.000 Euro. Der 37-jährige Fahrer habe die Ladung schlecht gesichert, weswegen der Sattelzug am Dienstag umgekippt sei, teilte die Polizei mit.

Lastwagen mit Getränkekisten kippt auf A8 um

Das Leergut verteilte sich daraufhin bei Jettingen-Scheppach auf der Fahrbahn. Laut Feuerwehr befanden sich darunter Bierkisten mit leeren Flaschen. Die Sperrung der A8 in Richtung München dauerte am frühen Nachmittag noch an, wie die Polizei weiter mitteilte. Den leicht verletzten 37-Jährigen erwartet nun ein Bußgeldverfahren.

