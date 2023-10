Vermutlich gefährliche Substanzen in Wohnhaus gefunden - Evakuierung

Bewohner mehrerer Wohnhäuser m Landkreis Dillingen an der Donau mussten ihre Häuser verlassen. Grund sind Substanzen, die vermutlich eine Gefahr darstellen.

14.10.2023 | Stand: 18:53 Uhr

Wegen vermutlich gefährlicher Substanzen hat die Polizei im Landkreis Dillingen an der Donau mehrere Wohnhäuser evakuiert. Ein Anwohner habe die Substanzen am Samstag in einem Haus in dem Ort entdeckt, sagte ein Polizeisprecher. Daraufhin wurde rund um den Fundort ein Sperrradius von 100 Metern eingerichtet. Die noch unbekannten Stoffe sollten durch die Technische Sondergruppe des Bayerischen Landeskriminalamts untersucht werden. Mehr Details waren vorerst nicht bekannt.

