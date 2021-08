Höllentalklamm: Bangen um zwei Vermisste - Suche geht am Dienstag weiter

Nach starken Regenfällen jagt am Montag eine Flutwelle durch die Höllentalklamm. Eine Brücke wird mitgerissen. Noch immer werden zwei Wanderer vermisst.

17.08.2021 | Stand: 06:44 Uhr

Update am 17. August, 6.30 Uhr: Nach der Flutwelle in der Höllentalklamm an der Zugspitze soll die Suche nach zwei Vermissten am Dienstag weitergehen. Das sagte ein Polizeisprecher am frühen Dienstagmorgen. Die Beiden galten am Montag als vermisst, nachdem nach starken Regenfällen eine Flutwelle durch die bei Wanderern und Touristen beliebten Schlucht nahe Grainau im Landkreis Garmisch-Partenkirchen gerauscht war und mehrere Menschen mit riss. Acht wurden von Rettungskräften in Sicherheit gebracht.

Sechs von ihnen wurden aus der Schlucht gerettet, wo sie vom Wasser eingeschlossen waren. Zwei weitere wurden weiter oben aus der Klamm in Sicherheit gebracht. Sie seien unterkühlt und durchnässt, aber sonst wohlauf, sagte ein Polizeisprecher am Montagabend.

Zwei Menschen in Höllentalklamm noch vermisst

Die beiden noch vermissten Menschen hatten nach Auskunft des Polizeisprechers auf einer Holzbrücke über dem wild tosenden Hammersbach in der Klamm gestanden - der Beamten bezog sich bei seiner Auskunft auf Augenzeugen. Die Brücke sei demnach von der Flutwelle weggerissen worden.

Rund 150 Retter waren im Laufe des Montagnachmittags im Einsatz. Unter den vielen Helfern waren auch speziell ausgebildete Canyon-Retter der Bergwacht. Am Abend leuchtete das Technische Hilfswerk einen Teil der Einsatzstelle im Tal aus.

Weg durch Höllentalklamm führt auf Zugspitze

Einige Rettungskräfte standen auf Brücken der Loisach, um nach Vermissten Ausschau zu halten. In die Loisach mündet der Hammersbach, der durch die Schlucht der Höllentalklamm fließt.

Die Höllentalklamm durchwandern jedes Jahr Zehntausende Menschen. Die Schlucht mit Wasserfällen und steilen Felswänden ist dabei nicht nur ein beliebtes Fotomotiv, sondern ein beliebter Weg hoch zu Deutschlands höchstem Berg, der 2.962 Meter hohen Zugspitze.

Plötzliche Flutwelle in Höllentalklamm bei Zugspitze

Regengüsse ohne Ende - und plötzlich eine Flutwelle: Nach der Flutwelle in der Höllentalklamm am Fuß der Zugspitze haben Helfer inzwischen nach Angaben der Polizei acht Menschen gerettet. Die Betroffenen seien leicht verletzt oder unverletzt, sagte ein Sprecher der Notruf-Leitstelle Oberland des Bayerischen Roten Kreuzes am Montagabend.

Sie seien aus schwer zugänglichem Gelände oder aus dem Wasser gerettet worden. Die Suche nach weiteren Wanderern gehe aber weiter. "Zwei bis drei Personen werden nach jetzigem Kenntnisstand noch vermisst", sagte der Sprecher.

Starker Regen hatte am Montagnachmittag in der berühmten Höllentalklamm im Zugspitz-Massiv bei Grainau die Flutwelle ausgelöst. Sie soll Zeugen zufolge eine Brücke weggerissen haben. Auf dieser Brücke sollen sich den Beobachtern zufolge Wanderer befunden haben.

Großeinsatz für die Rettungskräfte in Garmisch-Partenkirchen

Vor einem Jahr hatten schwere Unwetter den Weg durch die Höllentalklamm unpassierbar gemacht. Gut 60 Bergwanderer saßen auf der Höllentalangerhütte fest und wurden schließlich mit Hubschraubern ausgeflogen. Immer wieder kommt es im Gebiet um die Klamm zu Bergunfällen.

Bei der Polizeiinspektion Garmisch-Partenkirchen würden nun die Maßnahmen koordiniert. Neben etlichen Streifenfahrzeugen aus der Region sei auch ein Polizeihubschrauber angefordert worden. Dutzende Helfer sind im Einsatz, darunter speziell ausgebildete Canyon-Retter der Bergwacht.

Auch im Allgäu warnte der Deutsche Wetterdienst vor Gewittern. Einsätze wegen Starkregens hatte es bis zum Montagabend nicht gegeben, so ein Polizeisprecher auf Anfrage.

Das ist die Höllentalklamm

Die spektakuläre Landschaft der Höllentalklamm bei Garmisch-Partenkirchen mit Wasserfällen und steilen Felswänden zieht alljährlich zehntausende Schaulustige an.

Die Klamm war 1902 bis 1905 erschlossen worden. Damals boomte der Alpentourismus.