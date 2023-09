Habeck fordert von Söder Entscheidung über Zusammenarbeit mit Aiwanger

Die Flugblatt-Affäre um Hubert Aiwanger (Freie Wähler) hat längst auch Berlin erreicht. Bundeswirtschaftsminister Habeck (Grüne) hat Forderungen an Markus Söder.

31.08.2023 | Stand: 13:08 Uhr

Der Druck auch von Seiten der Bundesregierung auf den bayerischen Vize-Regierungschef Hubert Aiwanger und damit auch auf Ministerpräsident Markus Söder (CSU) wächst. "Es liegt jetzt bei Markus Söder, ob er Regierungschef einer staatstragenden in der Mitte stehenden Partei sein will, oder ob er jemanden im Kabinett haben will, der zum rechten Populismus hin offen ist“, sagt Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) gegenüber unserer Redaktion. „Das ist eine Frage der politischen Haltung, nicht der politischen Taktik."

Flugblatt-Affäre: Aiwanger soll 25 Fragen beantworten

Aiwanger steht im Kreuzfeuer der Kritik, seit bekannt geworden ist, dass er als Jugendlicher ein antisemitisches Flugblatt in seiner Büchertasche bei sich getragen haben soll. Der Autor des Pamphlets soll sein Bruder sein. Söder hat Aiwanger inzwischen einen Katalog mit 25 Fragen vorgelegt, den er umfassend beantworten soll. Ein zeitliches Limit ist nicht bekannt. Aiwanger selbst sieht sich einer „Schmutzkampagne“ ausgesetzt.

