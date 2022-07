Halbes Jahr nach Beinahe-Katastrophe: Färberhaus in MM noch unbewohnbar

Es waren dramatische Szenen in der Memminger Altstadt am 25. April dieseses Jahres: Plötzlich stand der Dachgiebel des historischen Färberhauses schief, das Gebäude drohte einzustürzen. 35 Bewohner mussten evakuiert werden, sechs Häuser gesperrt werden. Schließlich musste das Dach kontrolliert zum Einsturz gebracht werden. Wie die Lage ein halbes Jahr später ist und wo die Bewohner untergebracht sind, erfährst Du hier.

27.07.2022 | Stand: 11:42 Uhr

Die Namen an den Klingelschildern sind weg. An den hölzernen Fensterrahmen ist die Farbe größtenteils abgeblättert. Ein Schild an der Tür des Friseursalons weißt darauf hin, dass der Besitzer seinen Kunden bis auf Weiteres in einem Salon in der Herrenstraße die Haare schneidet.

Das Färberhaus in der Memminger Zangmeisterstraße ist fast ein halbes Jahr nach der Evakuierung noch unbewohnt. Die Stadt hat ein Nutzungsverbot ausgesprochen – „aus sicherheitsrechtlichen Gründen“. Dieses Verbot könne erst nach Vorlage eines statischen Gutachtens aufgehoben werden, erklärt Manuela Frieß von der Pressestelle der Stadt.

Rückblick: Im Lauf des 25. April neigt sich der Giebel des Hauses immer weiter Richtung Süden. Die Führungsgruppe Katastrophenschutz unter der Leitung von Oberbürgermeister Manfred Schilder trifft am frühen Abend die Entscheidung: Das Dach des Hauses soll kontrolliert zum Einsturz gebracht werden. Sechs Häuser werden dafür gesperrt. Einsatzkräfte evakuieren 35 Menschen.

Bilderstrecke

Färberhaus MM: Handarbeit in luftiger Höhe

„Ein Einsturz des Dachstuhls konnte verhindert werden und die Abläufe der Einsatzkräfte waren vorbildlich“, resümiert Schilder. Dank der professionellen Leistung habe man die Gefahr abgewandt und größeren Schaden verhindert.

Zwei Monate im Hotel

Während einige Anwohner bereits einen Tag nach der Evakuierung zurück in ihre Häuser durften, konnten die Bewohner des Färberhauses erst nach fünf Tagen kurz zurück in ihre Wohnungen, um zumindest das Nötigste zu holen. Zunächst brachte die Stadt sie in Hotelzimmern unter. Ein Bewohner des Färberhauses blieb dort zwei Monate lang. Vier Bewohner des Färberhauses konnten in Wohnungen ziehen, die ihnen das Memminger Liegenschaftsamt organisiert hatte. „Alle Wohnungen standen zu der Zeit leer, weil sie renoviert werden mussten. Die Personen konnten nach und nach einziehen und wohnen dort bis heute“, erzählt Frieß.

In den Wochen nach der Evakuierung trugen Arbeiter der Baufirma Zettler in mühevoller Handarbeit das Dach des Färberhauses ab, räumten das oberste Stockwerk leer und brachen es ab. Um es vor Regen und Schnee zu schützen, setzten sie schließlich ein provisorisches Dach auf das Gebäude.

Die Holzkonstruktion ist mit Blech bedeckt. An den Seiten hängt eine Plastikfolie etwa einen Meter an der Fassade des Hauses hinunter. „Es war eine Herausforderung, die Baustelle zusätzlich zu den laufenden Aufträgen zu stemmen“, erzählt Wolfgang Zettler. Außerdem hätten seine Mitarbeiter jeden Arbeitsschritt mit einem Statiker absprechen müssen, um so viel wie möglich des denkmalgeschützten Hauses zu erhalten.

Hohe Kosten für Hausbesitzerin

Hotelzimmer für die Evakuierten, Abbruch und Aufbau des Ersatzdachs – das alles kostete Geld. Zunächst einmal zahlte dafür die Stadt Memmingen. „Die Stadt ist auch bei einem Feuer oder dergleichen als Obdachlosenbehörde in der Pflicht, Notunterkünfte für ihre Bewohner zu organisieren“, erklärt Frieß. Auch beim drohenden Einsturz des Färberhauses sei Memmingen seiner Fürsorgepflicht nachgekommen. „Die Kosten hierfür werden allerdings der Grundstückseigentümerin in Rechnung gestellt“, teilt Frieß mit.

Ähnlich verhält es sich mit den Kosten für Abbruch, Ausräumen und Aufbau des Ersatzdachs. Diese werden als sogenannte baurechtliche Ersatzvornahme, also als eine Maßnahme, die die Stadt anstelle der eigentlich zuständigen Partei durchgeführt hat, ebenfalls der Hausbesitzerin auferlegt, teilt Fabian Damm, Referatsleiter für Bauämter in Memmingen, mit.

Laut Stadtverwaltung liegen dem Baureferat derzeit noch keine Planungen für einen Wiederaufbau des Färberhauses vor. Da es sich bei dem Gebäude jedoch um ein Baudenkmal handelt, muss bei Wiederaufbau und Sanierungsarbeiten der Denkmalschutz beachtet werden.