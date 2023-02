82-Jährige gerät in Holzspalter und verletzt sich schwer

Beim Brennholz machen gerät eine Frau bei Günzburg in den Zerkleinerer. Sie wird mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

24.02.2023 | Stand: 13:46 Uhr

Eine 82-Jährige hat sich beim Zerkleinern von Brennholz schwer verletzt. Sie habe am Donnerstag in Haldenwang (Landkreis Günzburg) Holz gespalten, teilte die Polizei am Freitag mit. Dabei sei sie vermutlich durch einen Bedienfehler in die dafür vorgesehene Maschine geraten. Ein Rettungshubschrauber brachte die Frau in ein Krankenhaus.

Berichtigung: In einer früheren Version war vom Ort Haldenwang im Oberallgäu die Rede. Das ist faslch, der Unfall ereignete sich in einem gleichamigen Ort nahe Günzburg.