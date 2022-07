Halfing im Chiemgau: Psychisch kranker Mann greift Ehepaar an und verletzt beide

Ein Täter in Halfing verletzt zwei Personen und flüchtet mutmaßlich in ein Wohnhaus bei Rosenheim. Die Hintergründe der Tat waren zunächst völlig unklar.

06.07.2022 | Stand: 16:41 Uhr

In Oberbayern hat am Mittwoch ein mutmaßlich psychisch kranker Mann ein Ehepaar daheim angegriffen und beide verletzt. Nach Angaben der Polizei wurde die 53 Jahre alte Frau schwer verletzt, konnte sich aber noch selbst aus dem Gebäude retten. Ihr 67 Jahre alter Partner erlitt durch körperliche Gewalt des Angreifers leichte Verletzungen und konnte auch fliehen. Der ebenfalls 53 Jahre alte Täter wurde später von einer Spezialeinheit des Polizeipräsidiums München in dem Einfamilienhaus überwältigt.

Hafling: Mann attackiert Ehepaar im Chiemgau

Der Mann hatte gegen 11.30 Uhr die Eheleute in deren Zuhause in Halfing (Landkreis Rosenheim) vermutlich grundlos attackiert. Nachdem das verletzte Paar entkommen war, riegelte die Polizei das Gebäude ab. Etwa 80 Beamte und zwei Hubschrauber waren im Einsatz. Befürchtungen, der 53-Jährige könnte sich mit einer Geisel in dem Haus verschanzt haben, bestätigten sich nicht. Der Täter war allein in dem Gebäude.

Die in München angeforderte Spezialeinheit beendete nach drei Stunden den Einsatz und nahm den Angreifer im Keller des Hauses fest. "Ersten Erkenntnissen zufolge befand sich der Mann in einer psychischen Ausnahmesituation", berichtete die Polizei. Er wurde in eine Fachklinik gebracht. Die Staatsanwaltschaft prüft nun, ob sie beim Ermittlungsrichter einen Unterbringungsbefehl beantragt, dann müsste der 53-Jährige vorläufig in der Klinik bleiben. Die Kripo ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts gegen den Mann.

