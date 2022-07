Halfing in Oberbayern: Zwei Verletzte nach Gewalttat im Chiemgau

Ein Täter in Halfing verletzt zwei Personen und flüchtet mutmaßlich in ein Wohnhaus bei Rosenheim. Die Hintergründe der Tat waren zunächst völlig unklar.

06.07.2022 | Stand: 16:08 Uhr

Im oberbayerischen Halfing ist es nach einer Gewalttat zu einem großen Polizeieinsatz gekommen.

Nach ersten Ermittlungen hatte ein Mann am Mittwoch ein Ehepaar angegriffen und beide verletzt, teilt die Polizei mit. Die Frau ist schwer und ihr Mann leicht verletzt worden, berichtete ein Polizeisprecher. Zuvor hatten Medien über die Verletzten berichtet.

Zwei Verletzte nach Gewalttat in Halfing

Der Täter könnte sich anschließend in einem Wohnhaus in der Gemeinde im Landkreis Rosenheim verschanzt haben. Die Polizei umstellte das Grundstück. Ein Hubschrauber war im Einsatz. Die Hintergründe waren zunächst völlig unklar. Die Polizei kündigte eine Mitteilung zu dem Fall noch am Mittwochnachmittag an. Es bestehe aktuell keine Gefahr für die Bevölkerung, sagte ein Sprecher.

