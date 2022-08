Hammer-Moves! Hier steht Breakdancer Stefan Sauter Kopf

03.08.2022 | Stand: 12:10 Uhr

Für Breakdance steht er Kopf! An manchen Tagen trainiert Stefan Sauter sechs bis acht Stunden. Wobei das Wort "trainiert" ihm nicht so gut gefällt.

Trotz aller Akrobatik ist für ihn Breakdance weniger Sport, sondern vor allem: ein Spiel. Eines, das immer weiter geht. Level um Level. Wer nur auf seine Muckis setzt, ist bald raus. Breakdance ist für Stefan Sauter Kopfsache.

Der Allgäuer "Mister Breakdance": Stefan Sauter. Bild: Schuhwerk

"Wer es intensiv betreibt, wird zum Philosoph. Du brauchst die richtige Einstellung. Speziell zu Beginn. Die ersten drei bis fünf Jahre erlebst Du zu 90 Prozent Niederlagen. Damit muss man umgehen können", sagt der gebürtige Krumbacher. Mit Niederlagen meint er, dass viele Elemente bei einem Anfänger oftmals nicht funktionieren wollen, obwohl er es sich noch so wünscht.

Stefan Sauter hat sich davon nicht entmutigen lassen. Als er als Teenager bei einer Abschlussfeier an der Realschule in Memmingen erstmals Breakdancer sah, wusste er: "Das will ich auch können."

Er lernte alles über den Tanzstil, der als Teil der Hip-Hop-Bewegung in Manhattan und der südlichen Bronx im New York der frühen 1970er Jahre entstand. Schnell fand er im Allgäu Gleichgesinnte und bald schon international.

In New York verpasste ihm Breakdance-Künstler Carlos Cordova den Künstlername Warmachine. Stefan ist zwar ein friedlicher Zeitgenosse. Doch anlegen sollte man sich mit dem früheren Kampfsportler (u.a. Thaiboxen und MMA) lieber nicht. Im tänzerischen Bereich ohnehin nicht.

Seit über 20 Jahren ist er ein gefragter B Boy. Er hat in zahlreichen Spots mitgespielt, Battles gewonnen und als Tanzlehrer und Tanzpädagoge viele Talente geformt. Tanzen bereichert sein Leben und beschert ihm viele Kontakte - mit manchmal erstaunlichen Ergebnissen. So trat er schon als Darsteller bei einer großen Dschingis-Khan-Produktion vor über 30.000 Zuschauern in der Olympinski-Arena in Moskau auf.

Oder er brachte Breakdance in den Knast und tanzte mit JVA-Insassen in Kempten. "Für mich ist es eine ideale Form der Selbstbehauptung", sagt er.

Mit viel Disziplin und Wille hat der Allgäuer nun eine weitere Herausforderung gemeistert: Sein Buch "HipHop Navigator: Das Must-have für Lehrer und Tänzer" (256 Seiten, 19,90 Euro) erscheint am 19. November im Verlag Meyer&Meyer (zur Amazon-Bestellung geht es hier).

Damit nicht genug: den Inhalt für drei weitere Bände hat er schon im Kopf. Sofern er sich nicht gerade auf ihm dreht...