Handwerksmeister Anton Fries aus Herbertshofen muss ab Januar das 14-fache für Strom zahlen. Das Handwerk richtet jetzt einen Brandbrief Richtung Berlin.

20.10.2022 | Stand: 19:29 Uhr

In den vergangenen Jahren war er hochinnovativ. Mit seinem Team hat Anton Fries zum Beispiel eine Ölmühle entwickelt, die ihre Energie direkt aus Solarenergie bezieht. Pro Jahr lassen sich damit 15.000 bis 20.000 Liter Sonnenblumenöl klimaneutral produzieren. Sogar den Bayerischen Staatspreis hat er mit dieser Idee gewonnen. Die Ölmühlen stehen zusammen mit anderen Modellen auslieferbereit in seinem Unternehmen, das in 75 Länder exportiert.

