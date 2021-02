Nach Explosionen durch Briefbomben sitzt ein 66-Jähriger aus Ulm-Wiblingen in Haft. Der Mann schweigt weiterhin. Wie kamen die Ermittler auf ihn?

23.02.2021 | Stand: 08:42 Uhr

Am vergangenen Dienstag (16. Februar) explodierte die erste Postsendung bei der Firma Wild (Capri-Sonne) in Eppelheim. Am Tag darauf ging bei der Firma Lidl in Heilbronn-Neckarsulm ein Sprengsatz hoch und verletzte drei Mitarbeiter. In Eppelheim hatte ein Beschäftigter ein Knalltrauma erlitten. Alle konnten jedoch zwischenzeitlich die Krankenhäuser wieder verlassen.